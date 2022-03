“Kadınların mağduriyeti hepimizin mağduriyetidir”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yazılı bir kutlama mesajı yayınlayan Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, kadınların yaşadıkları eziyetler karşısında sessiz kalan her kesimi kınadıklarını söyledi.

İl Başkanı Coşgunsu, Gelecek Partisi olarak kadınların gerek temel insani değerlere ve gerekse iş dünyasına ilişkin haklarına yönelik taleplerini sadece 8 Mart’larda değil her gün dinlediklerini, onlarla omuz omuza hareket ederek, haklı mücadelelerine destek verdiklerini kaydetti.

Gelecek Partisi İl Başkanı Coşgunsu, mesajının devamında ise şunları dile getirdi: “Kadınlarımızın maruz kaldığı tüm olumsuzluklar, hepimizin mağduriyetidir. Toplumun temel taşı olan ailenin her unsuru hayati değerde olup, uğrayacağı zarar sadece kendisinin değil hepimizin zararıdır. Kadına yönelik bir cinayet, kadına karşı doğrudan zarar suçu olduğu gibi yakınlarına da yönelik bir cinayettir, masum çocuğuna ailesine de yönelik bir cinayettir ve topluma yönelik bir cinayettir. Aynı zamanda sosyal güven ortamını zedeleyen, herkese karşı işlenmiş bir tehlike suçudur.

Sırf cinsiyet veya ayrımcılık sebepli işe alımda karşılaşılan zorluklar, çalışma şartlarına yansıyan olumsuzluklar, aile içi ve dışı hem psikolojik hem bedensel şiddet, cinsel suçlar ve diğer kötülükleri ortadan kaldırmanın yolunun; önce eğitim, ahlaki değerleri toplum olarak benimsemek, siyasi zihniyeti doğrultmak ve hukuku işler kılmak olduğunu biliyor, hep birlikte çabalıyoruz. 8 Mart, kadınların insani haklarını hatırlattığı, sorunların çözümlenmesine ve sosyal yaşamda adaletin sağlanmasına ifade fırsatı sağladığı için önemli bir gün. Tüm kadınlarımıza şiddetin her türlüsünden uzak ve mutlu bir ömür dileyerek, Geleceğin güçlü kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”

(Haber Merkezi)