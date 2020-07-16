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“Kadınların kazanılmış haklarını tehditten vazgeçin”

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Çorum Şubeler Platformu’na bağlı sendikaların kadın sekreterleri, kadına karşı şiddetle ilgili İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıkmanın şiddetçi erkeklere teşvik, tüm kadınlara ise tehdit anlamını taşıdığını bildirdiler.

Güncel 16.07.2020, 21:10
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“Kadınların kazanılmış haklarını tehditten vazgeçin”

Eğitim-Sen Çorum Şube Kadın Sekreteri Sema Yılmaz, SES Çorum Şube Kadın Sekreteri Didem Azapçı, Tarım Orkam Sen Çorum Şube Kadın Sekreterleri Gönül Karataş ve Mehtap Özdemir tarafından yapılan ortak açıklamada, iktidar mensuplarına “İstanbul Sözleşmesi’ni ve 6284 sayılı Şiddet Yasasını karalamaktan vazgeçin” çağrısı yapıldı.

Yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“AK Parti Grup Başkan Vekili Tokat Milletvekili Av. Özlem Zengin, 24 Haziran 2020’de TBMM’de yaptığı bir konuşmada kadınlarla ilgili olarak ‘Alt komisyon raporu tamamlandı, birkaç gün sonra açıklayacağız’ demiş; ancak hangi konuda, hangi raporun hazırlandığına dair hiçbir bilgi vermemiştir. 2 Temmuz günü AK Parti Genel Başkan Vekili, İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ise, ‘Nasıl usulü yerine getirerek bu sözleşme imzalanmışsa, aynı şekilde usulü de yerine getirilerek bu sözleşmeden çıkılır’ diyerek AK Parti olarak Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkması yönünde hazırlıkları olduğunu açıklamıştır.

Özellikle TBMM Boşanma Komisyonu Raporu’ndan beri İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasaya karşı sistematik bir karalama kampanyası yürütülmektedir. Birkaç marjinal grup tarafından yürütülmesine rağmen, Türkiye’de bu kampanya nedeniyle ne İstanbul Sözleşmesi, ne de 6284 sayılı yasa etkili bir biçimde uygulanmaktadır. Numan Kurtulmuş’un son açıklaması da taraf olan ülke sayısının her geçen gün arttığı şiddete karşı bu çok önemli sözleşmeyi ve yasayı uygulamamak için zaten direnmekte olan tüm kamu görevlilerine, yeni ve güncel ‘talimat’ niteliği taşımaktadır. Bu gibi açıklamaların, şiddet uygulayan erkekleri teşvik etmek; şiddete maruz kalan birçok kadının devlet mekanizmalarına başvurma cesaretlerini kırmak gibi olumsuz sonuçları olacaktır.

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet ile ayrımcılığı körükleyen bu söylemlerinize son verin. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasayı uygulayın. Çocuk istismarcılarına af çıkarmak, adındaki İstanbul kelimesi kadar ‘yerli ve milli ama bir o kadar da evrensel’ bir sözleşmeden Türkiye’nin imzasını çekmek gibi; kadına karşı şiddetle mücadeleden vazgeçildiğinin ilanı anlamına gelecek, toplum vicdanını yaralayacak çılgın projelerden derhal vazgeçin diyoruz.

Kadınlar ve çocuklarla ilgili konuların toplumsal ve siyasal tarafı, kadınların ve çocukların hakları için yıllardır mücadele eden kadın örgütleridir. Kadın örgütleri, birlikte kararlaştırılmayan, kadın haklarında gerileme anlamına gelecek her bir adıma sonuna kadar karşı çıkacaktır.” (Haber Merkezi)

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