“Kadınların güçlenmesini sağlamak temel ilkemiz”

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 5 Aralık 1934 tarihinde kadınlara seçme ve seçilme hakkının bir çok gelişmiş ülkeden daha önce verildiğini hatırlatan AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, bu konuda temel ilkelerinin kadının güçlenmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

5 Aralık gününün bu nedenle “Kadın Hakları Günü” olarak kutlandığını belirten Ahlatcı, tarih boyunca farklı medeniyet ve kültürlerde statüsü hep tartışılan kadınların Türk milletinin tarihinde ise, anne ve eş olarak, hep hak ettiği konumda, ailenin ve toplumun merkezinde olduğunu anlattı.

Türk kadınlarının bu toprakların vatan kılınması adına eşsiz mücadeleler verdiğini, vatan, bayrak ve millet sevdası ile yetiştirdikleri evlatlarını cepheye göndermenin yanında bu uğurda gerektiğinde düşmana karşı savaştığını da ifade eden Yusuf Ahlatcı mesajında şu görüşlere yer verdi: “Türkiye, kadın-erkek fırsat eşitliği konusunda köklü deneyime sahip bir ülke olarak, kadınların siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katılımlarının artırılmasına ve kadının toplum içindeki statüsünün güçlendirilmesine özel önem atfetmiştir. Nitekim kendilerini ileri demokrasinin beşiği olarak gören birçok ülkeden seneler önce ülkemizde kadınlara seçme-seçilme hakkı verilmiştir. Zira güçlü bir toplumun inşası kadınların güçlenmesiyle mümkün olacaktır. İş dünyası, siyaset, bilim, eğitim, kültür, sanat ve spor yaşamında büyük başarılara imza atan kadınlarımızla gurur duyuyor, kadınlarımıza fırsat verildiğinde başaramayacakları hiçbir görev olmadığını biliyoruz. Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak, toplumsal yaşamın her alanında kadınların güçlenmesini sağlamak bizim en temel ilkemizdir. Bu duygu ve düşüncelerle; bizi biz yapma hedefinde, yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiçbir karşılık beklemeden veren kadınlarımızın, “5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ”nü kutluyor, en derin saygılarımı sunuyorum.”

(Haber Merkezi)