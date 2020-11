“Kadınların eşit yaşam mücadelesi büyüyecek”

Çorum Kadın Meclisi üyeleri ve öldürülen kadınların yakınları ile şiddet gören kadınlarla birlikte; “Şiddeti, cezasızlığı, şüpheli kadın ölümlerini, kadın cinayetlerini durdurmak için İstanbul Sözleşmesi’ni Uygulatacağız” sloganıyla dün saat 14.00’da Saat Kulesi’nde buluşularak basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasına Kadın Meclisi üyelerinin yanı sıra CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, ADD Şube Başkanı Uğur Demirer de katıldı. Basın açıklaması öncesi gazetecilere konuşan öldürülen Gülizar Özçiftçi ve Serkan Özçitçi’nin yakınları olan Serpil ve Elif Özçiftçi “Şuan günlerdir evlerimizde polis nöbet tutuyor. Katil, halen yakalanamadı. Olayın olduğu gün polisi aradık, yetişin yakınlarımız öldürülecek diye polisi aradık. Ancak, yine de katil yapacağını yaptı ve halen yakalanamadı” diyerek gözyaşı döktüler.

“Şiddeti, cezasızlığı, şüpheli ölümleri, kadın cinayetlerini durdurmak için İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatacağız” diyen ve Kadın Meclisi adına açıklama yapan Eda Yayla, ülkede her gün kadınların kendi hayatlarına dair aldıkları kararlar yüzünden öldürüldüğünü söyledi.

Bu yıl eşit yaşamak, boşanmak, okumak veya çalışmak isteyen 269 kadının öldürüldüğünü, 152 kadının ise şüpheli şekilde yaşamını yitirdiğini belirten Eda Yayla; “Pınar, Melek, Emine, Fatma, Özlem, Esma vb. gibi isimlerini sayamadığımız nicesi pandemi ya da deprem değil, erkek şiddeti ile öldürüldü. l gün içinde 4 kadın öldürüldü. İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı her biri hayatta olacaktı. Bu ülkede kadınlar her gün yaşam mücadelesi veriyor. Kadınlar korunmak istiyor, sosyal medyadan seslerini duyuruyor. Her gün karakola gidip koruma, uzaklaştırma kararları alıyorlar Adalet için o mahkemelerin kapılarını aşındırıyorlar. Ama o verilen kararlar etkin uygulanmıyor. Kadınlar o adalet aradıkları mahkemelerin önlerinde öldürülüyor.

Kadınlar öldürülüyor ve üzeri intihar, kaza diye örtülmeye çalışılıyor. Şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden kadınların yakınları, tüm şüphelerin üzerine gidiyor. Bilimsel yöntemlerle, adalet mücadelesiyle gerçeğin açığa çıkması için mücadele ediyoruz. Failler bu cesareti nereden alıyor çok iyi biliyoruz. Sorumluluklarını yapmayan kolluk kuvvetleri, görevini yerine getirmeyenler hakkında işlem yapmayan kadınlar için adalet sağlamayan yargıdan yasaları uygulamayan, mekanizmaları işletmeyen, siyasi irade ortaya koymayanlardan alıyor. Kadın cinayetlerini durdurma iradesi ortaya koymayanlar İstanbul Sözleşmesinden çekilmeyi tartışmaya açmaya çalıştılar. Kadınlar İstanbul Sözleşmesi, 6284 uygulanmadığı için öldürülüyor. Çözüm yoluna saldırılması, tartışmaya açılması kadınların hayatına mal oluyor” dedi.

Şiddeti, cezasızlığı, şüpheli ölümleri ve kadın cinayetlerini durdurmak için İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatacaklarını dile getiren Yayla, eşitsizliğin her alanda yaşandığını, eşitliği kazanarak sömürü düzenini yıkacaklarını, işçi kadınların da yalnız yürümeyeceğini, örgütlü güçleri ile birlikte kadınların eşit yaşam mücadelesini büyüteceklerini sözlerine ekledi.

Kadın Meclisi Üyeleri daha sonra Saat Kulesinden Piri Baba Çamlığı’na kadar yürüdü.

(Nurdan AKBAŞ)