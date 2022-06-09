Kadınların emeği sanata dönüştü

Restorasyonu tamamlanarak Ramazan ayından beri hizmet vermeye başlayan Tarihi Veli Paşa Hanı’nda önceki gün gerçekleştirilen sergiye Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın’ın yanı sıra Turkey One Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ile beraberindeki dernek yöneticileri ve çok sayıda kursiyer katıldı.

KKSM yılsonu sergisinin açılışında konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, yıl boyu özenle hazırlanan ürünlerin sergileneceğini vurgulayarak, “Bugün bu handa Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri’nin yıl boyunca ürettiği el emeği, göz nuru ürünlerin sergisini gerçekleştireceğiz. Emeği geçen tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından kurdele kesen protokol üyeleri, sergiyi gezerek elde edilen ürünler hakkında detaylı bilgi aldı.



(Ömür SOYTEMİZ)

