“Kadınların doğum sonrası işe dönmeleri sağlanmalı”

Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların ekonomiye kazandırılması sürdürülebilir kalkınma için kritik önem taşırken, araştırmalar ilk çocuk ile birlikte, çalışan kadınların yüzde 40'ının işten ayrıldığını gösteriyor. Kadınlar; işten uzak kaldıkları her yıl iş yaşamında beklenen yetkinliklerden uzaklaşıyor ve istihdamda işveren tarafından önyargılı davranışlara maruz kalabiliyorlar. Bu sebeple işinden doğum ya da çocuk bakımı sebebi ile uzak kalan kadınların yüzde 80'i, işe geri dönmekte zorluk çekiyor.

“YENİDEN BAŞLASIN” PROJESİ

Öte yandan, kadın çalışanların en verimli dönemlerinde işi bırakması, yetenekli çalışanlara ulaşmaya ve onları elde tutmaya çalışan kurumlar için de büyük bir dezavantaj oluşturuyor. İş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışmalarının temeline alan PWN Istanbul ve kurumlara bordrolama ve işe alım konusunda danışmanlık hizmeti veren Datassist, bu sorunun çözümü için bir proje başlattı. Annelik nedeniyle çalışma hayatından kopan ve yeniden başlama konusunda zorluk yaşayan kadınlara yönelik başlatılan “Yeniden Başlasın” projesiyle, 2023’e kadar 150 kişilik istihdam hedeflenirken adayların yüzde 50’sine de Datassist çatısı altında istihdam garantisi sunuluyor.

“AMAÇ HEM İSTİHDAM, HEM DE ÖNYARGILARLA SAVAŞ”

PWN İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Olsun; “Amaç sadece kadınların istihdamının sağlanması değil, iş dünyasına dönüş noktasında yüzlerce engelle karşılaşan kadınlara yönelik ön yargıların da ortadan kaldırılması. Dünyaya bebek getiren ve doğal olarak ona zaman ayırmak isteyen bir kadın, aradan ne kadar zaman geçmiş olursa olsun iş yaşamında kendine yer bulmalı ve kaybettiği zamanı telafi edecek desteği bulmalı” dedi.

“ANNELİK CEZALANDIRILAMAZ”

Datassist Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Nazmiye Uça da “Annelik, dünyanın birçok ülkesinde genç iş gücü oranlarındaki düşme nedeniyle teşvik ediliyor. Çalışan nüfusun azalıyor olması global ekonomik denge için bir tehdit. Durum böyleyken anne olmak kadını iş dünyasından koparıyor ve çoğu zaman dönüş sürecinde zorluklar yaşanmasına neden oluyor. Anne olmak ve çocuğun bakımını anaokulu sürecine kadar üstlenmek istemek, bir kadının en doğal hakkı ve seçimidir, cezalandırılamaz. ‘Yeniden Başlasın’ projesinin yargıların değişmesine ve kadının güçlendirilmesine destek olacağına inanıyor ve projemizin kalıp yargıları kıracak bir yanı olmasından da büyük bir heyecan duyuyoruz” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)

