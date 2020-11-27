Kadınların dayanışması

Selma Çıtak Bayraktar, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın ve Kadın Kolları yönetimi ile bir süre sohbet etti.

Ziyarette ülke ve Çorum gündemi hakkında istişare yapılarak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında yapılan etkinlikler ile her iki partinin kadınlara yönelik projeleri ele alındı.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Anar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gelecek Partisi Kadın Kolları Başkanı Bayraktar ve yönetimine teşekkür etti.

(Haber Merkezi)