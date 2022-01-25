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“Kadınlarımıza imkan verildiğinde neler yapabileceklerini görüyoruz”
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kadın Kültür Merkezi kursiyerleriyle buluştu.
Güncel 25.01.2022, 20:25
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Belediye Başkanı Aşgın ve beraberindeki heyet Bahçelievler Kadın Kültür Merkezi’ni ziyaret etti. Burada hem Bahçelievler Kadın Kültür Merkezi yöneticileri ile biraraya gelerek çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Aşgın, kursiyerlerle de sohbet etmeyi ihmal etmedi.
Ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Başkan Aşgın; “Kadınlarımız imkan verildiğinde neler yapabileceklerinin en güzel örneklerini Kadın Kültür Merkezlerimizde sergiliyor. Bahçelievler Kadın Kültür Merkezimizi ziyaret ederek hanım kardeşlerimizin kursları hakkında eğitmenlerimizden bilgiler aldık. Ortaya çıkarttıkları eserlerden dolayı kendilerini tebrik ediyor, kolaylıklar diliyorum” görüşüne yer verdi.
(Volkan SINAYUÇ)
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