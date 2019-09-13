“Kadınlarımız iş hayatında da etkin olmalı”

AK Parti İl Teşkilatı ve Kadın Kolları tarafından kadım girişimcilere yönelik düzenlenen “mikrofinans programının tanıtım ve bilgilendirme” toplantısı dün yapıldı.

Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay ve çok sayıda kadın katıldı.

Ak Parti 22. Dönem Diyarbakır Milletvekili Prof. Dr. Aziz Akgül'ün başkanlığını yapmakta olduğu Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’na bağlı bir iktisadi işletme olan Türkiye Grameen MikroFinans Programı ile ortaklaşa düzenlenen programda konuşan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Kadınlarımızın siyasette, toplumsal hayatta ve iş hayatında herhangi bir kotaya bağlı olmaksızın hak ettiği yere geleceklerine inanıyoruz” dedi.

TÜİK’in 2018 verilerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 50.2’sinin kadınlardan oluştuğunu, buna rağmen kadınların istihdamda yeterince yer almadığını kaydeden Ahlatcı, MikroFinans ile bu eksikliğin giderileceğine inandığını bildirdi.

İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay’ın da kısa bir selamlama konuşması yapmasının ardından Berna Akıncı ve Ayla Karabacak isimli kadın girişimciler başarı hikâyelerini anlattı.

Program, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Samsun Bölge Müdürü Yasin Kandemir ve Çorum Mikrofinans Şube Yöneticisi Dilek Görkem Günlü’nün mikrokredi hakkında bilgi vermelerinin ardından sona erdi. (Taner ŞİMŞEK)