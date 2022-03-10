Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün 8 Mart 1857 tarihinde kadını sömüren ve köleleştiren kapitalizme başkaldıran, emek ve ekmeğinin mücadelesi uğruna canlarını feda ederek adını tarihe yazdıran kadınların anısının yaşatıldığı gün olduğunu belirtti.

Hak ve adaletten söz eden batının ikiyüzlülüğünü ortaya koyan örneklerden biri olan bu hadisenin kadın hak ve özgürlükleri açısından bir ibret vesikası olarak tarihteki yerini aldığını kaydeden Saatcı, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Kadınlarımız bu toplumun temelidir. Kadınlarımız olmadan bir yanımız eksiktir. Çalışan kadın olarak yaşadığınız sorunlara ek olarak, kadın olmanın getirdiği zorluklarla da mücadele ediyorsunuz. Bir kangrene dönüşen sağlıkta şiddet olaylarında, şiddete en çok maruz kalanların kadın çalışanlarımız olduğu ortadadır. Yapılması gereken, kadınlarımıza sahip çıkmak, toplumsal duyarlılığı artırarak şiddet olaylarını tamamıyla sona erdirmektir. Bunun için yapılması gereken ne varsa yapılmalıdır. Öncelikle mevcut yasal düzenlemeler ciddiyetle uygulanmalı ve bu düzenlemelerin yetersiz kaldığı alanlarda ek düzenlemeler yapılmalıdır.” (Haber Merkezi)

