Kadınlardan Kadir Gecesi özel programına yoğun ilgi
“Kadir Gecesi” münasebetiyle düzenlenen bayanlara özel programlardan özellikle öğle namazından sonra Abdibey Camiinde icra edilen programa yoğun ilgi vardı.
Güncel 01.05.2022, 16:26
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İl Müftülüğü’nde görevli vaizler ve Kur’an kursu öğreticilerinin sunumlarıyla icra edilen programlarda; Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılıp, bolca ilahilerle mevlid-i şerif okunurken akabinde vaaz-ü nasihat sonrası Ramazan ayı boyunca okunan hatimler için dualar edildi.
Abdibey Camii’ndeki programın sonunda Sakal-ı Şerif ziyarete açılırken çıkışta cemaate ikramda bulunuldu.
Ayrıca Beytepe, Huzur, Ceritoğlu, Hz Ömer ve Mehmet Zahit Kotku Camilerinde de bayanlara özel düzenlenen “Kadir Gecesi” programlarına katılım yoğun oldu.
(Aliye ÖNCEL)
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