Kadınlardan Kadir Gecesi özel programına yoğun ilgi

İl Müftülüğü’nde görevli vaizler ve Kur’an kursu öğreticilerinin sunumlarıyla icra edilen programlarda; Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılıp, bolca ilahilerle mevlid-i şerif okunurken akabinde vaaz-ü nasihat sonrası Ramazan ayı boyunca okunan hatimler için dualar edildi.

Abdibey Camii’ndeki programın sonunda Sakal-ı Şerif ziyarete açılırken çıkışta cemaate ikramda bulunuldu.

Ayrıca Beytepe, Huzur, Ceritoğlu, Hz Ömer ve Mehmet Zahit Kotku Camilerinde de bayanlara özel düzenlenen “Kadir Gecesi” programlarına katılım yoğun oldu.



(Aliye ÖNCEL)

