Kadınlardan 8 Mart hazırlığı
Çorum Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne hazırlanıyor.
Güncel 04.03.2021, 21:00
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Platform tarafından yapılan açıklamada, “Tüm kadınları, gökkuşağı gibi tüm renklerimizle bir arada olmaya, haklarımıza ve yaşamlarımıza sahip çıkmaya 8 Mart alanlarına çağırıyoruz.
Evde, işte, okulda, tarlada, fabrikada, atölyelerde, emeği ve hakları için mücadele eden tüm kadınların 8 Mart mücadele gününü kutluyoruz.
8 Mart Pazartesi saat 12.30'da Hünkâr Hacı Bektaş Veli Parkı'ndan başlayacak yürüyüşümüz Kadeş Barış Meydanı'nda yapılacak basın açıklaması ile son bulacak. Haklarımız ve yaşamlarımız için
8 Mart'ta alanlara bekliyoruz” denildi. (Haber Merkezi)
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