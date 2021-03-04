Kadınlardan 8 Mart hazırlığı

Platform tarafından yapılan açıklamada, “Tüm kadınları, gökkuşağı gibi tüm renklerimizle bir arada olmaya, haklarımıza ve yaşamlarımıza sahip çıkmaya 8 Mart alanlarına çağırıyoruz.

Evde, işte, okulda, tarlada, fabrikada, atölyelerde, emeği ve hakları için mücadele eden tüm kadınların 8 Mart mücadele gününü kutluyoruz.

8 Mart Pazartesi saat 12.30'da Hünkâr Hacı Bektaş Veli Parkı'ndan başlayacak yürüyüşümüz Kadeş Barış Meydanı'nda yapılacak basın açıklaması ile son bulacak. Haklarımız ve yaşamlarımız için

8 Mart'ta alanlara bekliyoruz” denildi. (Haber Merkezi)

