“Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığa şiddetle karşıyız”

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, 5 Aralık 1934 tarihinde "Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı" verilişinin 87. yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, “Biliyoruz ki bir toplumun uygarlık yolunda gösterdiği ilerleme kadına verdiği değer ve haklar ile doğru orantılıdır ” dedi.

Toplumsal yaşamın temel direği olan kadınların, birçok Avrupa ülkesinden önce siyasi ve sosyal haklarını elde ettiklerini vurgulayan Ceylan, ! Öyle ki Türkiye, Fransa ve İtalya‘dan 11, Romanya‘dan 12, Bulgaristan‘dan 13, Belçika‘dan 14, İsviçre‘den ise 36 yıl önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanımıştır. “dedi.

Milletvekili Ceylan, mesajını şöyle sürdürdü:

“Herhangi bir cinsiyet ayrımı yapmaksızın insanı yaratılmışların en şereflisi olarak gören medeniyetimiz; insanlığa örnek teşkil edecek bir değerler manzumesine sahiptir. Bu bakımdan kadın hakları konusunda en ileri standartları yakalamak bizim için bu değerler manzumesini hayata geçirmekle eş değerdedir. Nitekim kadına ayrımcılık uygulayanların, onların haklarını dikkate almayanların insani, vicdani ve kutsal değerlerden bahsetme hakkı yoktur.” (Haber Merkezi)

