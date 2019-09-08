“Kadınlara yılda bir jinekolojik muayene gerekli”

Çorum Özel Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Özgül Bekar, rahim ağzı kanseri tarama testinde şüpheli bir durum görülürse, kolposkopi ve gerekiyorsa biyopsi önerildiğini söyledi.

RAHİM AĞZI KANSERİNİN TANISINDA KOLPOSKOPİ ÖNEMLİDİR!

Opr. Dr. Özgül BEKAR

Çorum Özel Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Çorum Özel Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Özgül Bekar, rahim ağzı kanseri ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Rahim ağzı kanserinin tanısında Kolposkopinin önemini belirten Opr. Dr. Özgül BEKAR şunları söyledi:

Kolposkopi nedir?

Rahim ağzı, vajina ve vulva (dış genital bölge) dokularının mikroskop veya özel bir büyüteç yardımı ile gözlenmesi ve incelenmesi işlemine kolposkopi denir.

Kolposkopi denilen bu ışıklı ve bilgisayarlı alet rahim ağzının daha iyi muayenesini ve görülebilmesini sağlar.

Kimlere kolposkopi yapılır?

Smear (Rahim ağzı kanseri tarama testi) sonucu anormal gelen hastalara (ascus, lsil, hsil... gibi)

Tekrarlayan smearlerde şüpheli devam eden iltihap veya enfeksiyon olgularında

Jinekolojik muayene sonrası servikal erezyon (Rahim ağzında yara) durumlarında, ilişki sonrası kanama şikayeti durumlarında

Genital siğilleri (Hpv +) olan hastalara kolposkopi işlemi yapılır.

Kolposkopik değerlendirme sonucunda şüpheli doku görülür ise rahim ağzından biyopsi yapılması gerekebilir.

Kolposkopi ağrılı bir işlem midir?

Hayır, ağrılı bir işlem değildir.

Kolposkopi kısırlığa sebep olur mu?

Kolposkopi ya da alınacak biyopsiler kısırlığa sebep olmaz ve rahim ağzına zarar vermez.

Kolposkopi işlemi sonrasında günlük hayatımıza hemen devam edebiliriz.

Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz:

Her kadının yılda bir kez jinekolojik muayene olup ve yine yılda bir kez rahim ağzı kanseri tarama testi yaptırması gerekir. Şüpheli olgularda kolposkopi ve gerekiyorsa biyopsi önerilir.