Kadınlara “Mutfakta Gıda Güvenliği” semineri verildi
Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Demet Apaydın, Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezi’nde “Mutfakta Gıda Güvenliği“ konulu semineri gerçekleştirdi.
Gıda Mühendisi Öğretim Görevlisi Demet Apaydın, kadınlara mutfakta sıklıkla yapılan hataları ve tam bir gıda güvenliğinin sağlanması için alınacak tedbirleri anlattı. Apaydın, satın alınan bir gıdanın mutfağımıza getirildikten sonra da uygun şekilde işlenmesi, saklanması ve tüketilmesi gerektiğini vurguladı.
Artan yemeklerin nasıl muhafaza edilmesi gerektiği, yemeklerin servis edilmesi gereken sıcaklıklar, gıda muhafazasında sıklıkla kullanılan yöntemlerden olan dondurma işleminin nasıl yapılması gerektiği ve çözündürme işleminde dikkat edilmesi gerekenler konularında kadınları bilgilendiren Apaydın, her gıdanın doğru bir şekilde işlem görmesi gerektiğine dikkat çekti.
Apaydın, ev yapımı konservelerdeki risklerle ilgili kadınları uyararak sorularını da yanıtladı.
(Aliye ÖNCEL)
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