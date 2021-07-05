“Kadınlar yaşasın, çocuklar gülsün”

Çorum Kadın Meclisi, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini protesto için Saat Kulesi Meydanı’nda buluşarak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Tüm Türkiye’de eşzamanlı olarak gerçekleştirilen İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini protesto eylemi kapsamında Çorum’da da Kadın Meclisi üyeleri, saat 19.00’da Saat Kulesi PTT önünde bir basın açıklaması yaptı.

CHP Kadın Kolları üyelerinin de destek verdiği eylemde konuşan Eylem Aka Kaya, “Anayasadan, yasadan, sözleşmeden vazgeçmiyoruz. Hukuksuz bu karar aynı zamanda gayrimeşru toplumsal karşılığı olmayan bir karardır. Bu kararı tanımıyoruz” dedi.

İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini protesto eden grup, sık sık slogan atarak, mücadeleye devam edeceklerini dile getirdiler.

İstanbul Sözleşmesi için “Anayasadan, yasadan, sözleşmeden vazgeçmiyoruz” pankartı açan Kadın Meclisi üyeleri, İstanbul Sözleşmesi yaşatır sloganları ile yasanın uygulanmasını talep etti.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ, KADINLAR YAŞASIN,

ÇOCUKLAR GÜLSÜN DİYE VAR”

Kadın Meclisi adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Selin Kurt, Anayasa’dan, yasadan ve sözleşmeden vazgeçmeyeceklerini, bir gece yarısı Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini hatırlatarak, yürütmenin durdurulması talebiyle yapılan başvurunun ise Danıştay tarafından ret kararı verildiğini dile getirdi.

Danıştay tarafından alınan hukuki değil siyasi bir karar olduğunu dile getiren Selin Kurt, “İstanbul Sözleşmesi için yurdun dört bir yanında binlerce kadın var ve mücadele etmeye devam edecek. İstanbul Sözleşmesi, 1 Temmuz itibariyle yürürlükten kaldırıldı. Ama sanmasınlar ki kadınlar, haklarından, anayasadan, yasadan ve sözleşmeden vazgeçecek. Vazgeçmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi, kadınları yaşatandır. Sadece yaşatmaz, özgür yaşamamızın da garantisidir. İstanbul Sözleşmesi, bu ülkede yaşayan herkesin eşit yurttaşlık haklarının güvencesidir. İstanbul Sözleşmesi’nin Türk aile yapısını bozduğunu öne sürerek, sözleşmeden çıkılmasını meşru göstermek istiyorlar. Çocuğunun gözünün önünde boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut, bu ülkenin gerçeğidir. İstanbul Sözleşmesi, kadınlar yaşasın, çocuklar gülsün diye var. Kadınların kurtuluş mücadelesi bir günde var olmadı. İstanbul Sözleşmesi mücadelesinde toplumun tüm katmanlarını yanımıza alarak, yolumuza devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

“SUSMAYACAĞIZ, YILMAYACAĞIZ, SİNMEYECEĞİZ”

CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Özdemir de İstanbul Sözleşmesi’nin kırmızı çizileri olduğunu belirterek, tüm kazanılmış haklarının ellerinden alınmasına müsaade etmeyeceklerini, yaşanan her kadın cinayeti ve çocuğa yönelik istismarın sorumlusunun tek adam hükümetinin olduğunu söyledi.

İstanbul Sözleşmesi’nden tek taraflı çekilme kararı alındığından itibaren kadınların ve çocukların payına ölüm, istismar ve şiddetin düştüğünü dile getiren Hülya Özdemir, “Tacizcileri ve tecavüzcüleri cezasızlıkla ödüllendirenler; yaşama hakkımıza sahip çıkmıyor. Her fırsatta erken evliliğe göz kırpanlar, çocuk yaşta evliliği yasaklamak istemiyor. Ancak biz kadınlara tacizi, tecavüzü, ölümü reva görmelerine izin vermeyeceğiz.

Kadınların canlarıyla oynayan bu kararın hesabını ilk seçimlerde sandıkta soracağız.

Çorum CHP Kadın Kolları olarak; bizlerde bugün Kadın Meclisi ile birlikte alanlardaydık. Susmayacağız, yılmayacağız, sinmeyeceğiz” diye konuştu. (Haber Merkezi)

