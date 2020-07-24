“Kadınlar yaşamın bir bütünü”

Kadınlara yönelik yapılan haksızlığın şiddetin eğitimden yoksun bırakılmasının iş hayatında erkeklerden daha alt kademede tutulmasının her zaman karşısında olacaklarını anlatan Bayrakdar, Türkiye’de en korumasız ve zayıf kesim(!) olarak kadınların görülmesinin muasır medeniyetler seviyesine ulaşılmasındaki en büyük engel olduğunu dile getirdi. Bayrakdar, her gün isimlerini daha önce duymadığımız canların katledilişlerini izliyor ya da okuyoruz. Ve ne yazık ki bu katliamların ardındaki hikayelerde devletten istenilen yardımların karşılıksız kaldığını görüyoruz. Şiddetlerin öyküleri ne olursa olsun cinayetlerin sebepleri ne olursa olsun hiç bir canlının bunu hak etmediğini görmemiz ve buna duyarsız kalmamamız gerekmektedir. Kadınlar yaşamın bir bütünüdür. Gerekli caydırıcı tedbirler alınmadığı sürece daha çok kadın çocuk hayvan kısacası birçok masum katledilecektir. Özellikle son yıllarda gördüğümüz kan dondurucu cinayetlerin bundan sonra gerçekleşmemesi için susmayıp sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Biz Gelecek Partisi olarak yaşanan bu vahşetlere sönen hayatlara ses olup susmayacağız” dedi.