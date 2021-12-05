“Kadınlar, varlıkları ile ellerinin değdiği her yeri güzelleştiriyor”

CHP Merkez İlçe Başkanı Tokgöz, yayınladığı kutlama mesajında, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın” dediğini hatırlattı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlara 1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasa ile önce belediye seçimlerine katılma sonra köylerde muhtar olma ve köy heyetine seçilme hakkı tanındığını kaydeden Ulaş Tokgöz, “Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı da 5 Aralık 1934 yılında Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan yasa değişikliği ile tanındı. Kadının seçme ve seçilme hakkı Atatürk’ün en önemli devrimlerindendir” dedi.

Kadınların sosyal ve kültürel alanlarda, eğitimde, hukukta, aile içinde, çalışma hayatında, toplumsal yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit haklara sahip olduğunu altını çizen Tokgöz, “Kadınlarımızın yerelde, genelde tüm siyasi arenalarda iş dünyasında daha çok görev alma adına ısrarcı olmalarını diliyor, her zaman kendilerini destekleyeceklerimizi bilmelerini istiyorum. Varlıkları ile ellerinin değdiği her yeri güzelleştiren, yaşanılır kılan tüm kadınlarımızın bu önemli gününü kutluyor, saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)

