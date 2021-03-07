“Kadınlar, toplumun temel dinamiğidir”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir açıklama yapan Tahtasız, şiddetin, istismarın ve sömürünün olmadığı, kadınların huzurlu ve özgür yaşayabileceği bir ülke özlemini dile getirdi.

Günümüzden 3300 yıl önce dünyanın ilk yazılı barış anlaşması olan Kadeş Barış Anlaşmasına mührünü vuran Hitit Kraliçesi Puduhepa’nın cinsiyet eşitliği için verdiği mücadeleyi de hatırlatan Tahtasız, “Günümüzde adına toplumsal cinsiyet eşitliği dediğimiz kavram Anadolu topraklarında güçlü bir varlık gösteriyordu. Kraliçe ve Mısır Firavunu arasında, Ramses'in Puduhepa’ya ‘kız kardeşim’ diye hitap ettiği tablet mektuplarda mevcut ki bu Krakuce’nin diplomatik ilişkilere yön verdiğinin de bir göstergesi sayılabilir” dedi.

Puduhepa’nın dul ve çocuklu kadınları koruyup kolladığını, kölelere azad edilme fırsatı verdiğini ve öksüzlere kucak açtığını dile getiren Tahtasız, Hititler’den ve Kraliçe Puduhepa’dan bizlere miras kalan eşitlik bilincinin dünyaya hakim olmasını temenni etti.

CHP İl Başkanı Tahtasız, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatın her alanında varlıkları, emekleri, sevgi dolu yürekleri ve mücadeleleriyle geleceğin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan, dünyamızı güzelleştiren, daha yaşanabilir hale getiren, insanlığın umudunu yeşerten, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden, gerek aile gerek toplum yapımızın temel direği kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum.

Ülkemize hizmetleriyle değer katan, eğitimden iş hayatına ve siyasete kadar her alanda kadınlarımızın söz sahibi olmaları, sorunlarını dile getirebilmeleri, çözüm önerileriyle yol gösterici olmaları ve öncül rol üstlenmeleri büyük önem taşımaktadır. Tüm kadınlarımıza örnek olacak başarılarıyla adından söz ettiren, genç nesillere ışık tutan, geleceğimize yönelik tehditler karşısında dimdik duran, eğitimli, cesur ve öz güveni yüksek kadınlarımız geleceğe yürüyüşümüzde en önemli güvencemizdir.

Kadına saygı, değerlerimizin, gelenek-göreneklerimizin, tarihimizin, sosyal hayatımızın temel dinamiğidir. Kadına yönelik şiddet ve baskı sadece ülkemizin değil, tüm dünya kadınlarının sorunudur. Uğradığı haksızlıklar, adaletsizlikler, ayrımcılıklar karşısında kadının yanında yer almak, insan olan herkesin görevidir. Kadınlarımızın cinsiyetleri sebebiyle istismara uğramasının her zaman karşısında olacağımızı ve onların hak arayışlarında en büyük desteği vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, şiddetin kurbanı olarak hayatlarını kaybeden kadınlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Canlarından çok sevdikleri çocuklarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakınlarımıza sabır temenni ediyorum. İnsanlığın umudunu yeşerten, ülkemizde birlik ruhunu mayalayan, milli manevi değerlerimizi yücelten ve ailelerimize güç katan bütün kadınlarımıza şükranlarımı sunuyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

