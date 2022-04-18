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“Kadınlar susturulamaz, mücadelesi durdurulamaz”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği üyeleri, Çorum'da da düzenledikleri eşzamanlı basın açıklaması ile açılan kapatma davasına tepki gösterdiler.

Güncel 18.04.2022, 12:00
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“Kadınlar susturulamaz, mücadelesi durdurulamaz”

Postane önünde gerçekleştirilen eylemde basın bildirisini Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği adına Hilal Tekin okudu.
“Kadın Cinayetlerini Durduracağız” diyerek bundan 12 yıl önce yola çıktıklarını anlatan Hilal Tekin, “Gazetelerin üçüncü sayfalarında ‘aşk, sevgi cinayeti’ yazan o haberlerin bizim yaşam mücadelemiz olduğunu adıyla, hedefiyle, özneleriyle ortaya koyduk” dedi.

“PLATFORM, İLK GÜNDEN BERİ YANIMIZDA OLDU”
İddiaların dayanaksız ve hukuksuz olduğunu dile getiren Hilal Tekin, açıklamasını şöyle sürdürdü: 
“Öldürülen kadınların mahkemelerce alelade kapanmış dosyaları bizlere ulaştı. İşte o öldürülen kadınların yakınları ile birlikte Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’ni kurduk. 12 yıl boyunca bu topraklarda ‘kadın cinayeti’ kavramını işledik. Şüpheli kadın ölümlerinde gerçekleri açığa çıkardık. Tüm kadınlarla yasaların, yönetmeliklerin yapılmasının ve uygulanmasının peşine düştük.
Her ay yayınladığımız verilerle nasıl bir yaşam savaşı verdiğimizi gösterdik. Bu topraklarda kadınların eşitlik mücadelesini yok sayanlar karşısında ‘Asla yalnız yürümeyeceksin’ diye haykıran yıldızlar kadar çok kadınla il il örgütlendik, meydanları doldurduk. Kadınlar, çocuklar için eşitlikçi feminizmin bayrağını her yerde dalgalandırdık ve ayak basmadığımız bir adliye dahi bırakmadık.
Bugün itibariyle; işte tüm bu mücadeleyi yürütmek için çabalayan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğimize, hukuksuz ve hiçbir dayanağı olmayan iddialarla ‘kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek’ suçlaması ile fesih davası açıldığını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

İddiaları odur ki, derneğimize yönelik yapılan muhtelif şikâyet dilekçeleri mahkemece kuvvetli suç şüphesi oluşturmuş. Söz konusu dilekçeler derneğimizin ‘kadın haklarını savunmak kisvesi altında aile mevhumunu yok sayarak aile yapısını parçaladığı’ gibi somut hiçbir olguya dayanmayan yazılı başvurulardan oluşuyor. Ayrıca dosyada; dernek yöneticilerimize yönelik, davaya bile dönüşmemiş, suç oluşmamış soruşturmalar dâhil bir dizi kolluk kayıtları listelenmiş. Bu hukuksuz ve hiçbir dayanağı olmayan iddialarla bizlere suç uydurmaya çalışmak mevcut hukuk düzeni açısından bile içler acısıdır. Biz siyasi iktidarı, savcıları, mahkemeleri kadınlar lehine göreve çağırırken; onlar bu konunun muhataplarını böylesi içi boş davalarla hedef almayı tercih ediyorlar. Tüm kamuoyu bilir ki; bu coğrafyada Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun önünde eylem yapmadığı adliye yoktur. Bizim açımızdan bu dava da kadınların yaşam mücadelesinden, eşitlik ve özgürlük mücadelesinden ayrı değildir.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğimize açılan bu davayı, yalnızca kendi mücadelemize yönelik bir saldırı olarak görmüyoruz. Bu saldırının tüm demokratik kamuoyuna yönelik bir saldırı olduğunu biliyoruz. Sanmasınlar ki bu hukuksuzluklara alışırız. Normalleştirmeyeceğiz, meşrulaştırmayacağız.
Kadın cinayetlerini durdurmak bir yana, her gün artışına bilfiil izleyenlerin devri sona eriyor. Bu çırpınışları boşuna olduğu gibi, bu davaları da boşunadır. Kadın cinayetlerini durdurana kadar durmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Kadın cinayetlerini de, şiddeti de, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini de, bu hukuksuzlukları da durduracağız.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri olarak bugüne kadar asla yalnız yürümedik.
Biliyoruz ki haklı mücadelemize yönelik bu saldırılar karşısında da asla yalnız yürümeyeceğiz.” 
EYLEME ASLIHAN DAL'IN YENGESİ DE DESTEK VERDİ
Eyleme destek veren, geçtiğimiz yıl, imam nikahlı eşi tarafından çocuklarının gözü önünde boğularak öldürülen Aslıhan Dal'ın yengesi de “İlk günden beri yanımızda olan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun kapatılmasını istemiyoruz” şeklinde konuşarak, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği hakkında açılan davaya tepkisini dile getirdi.
Basın açıklaması, kadın cinayetleri sonucu katledilen kadınların isimlerinin okunması ile son buldu.

(Haber Merkezi)

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