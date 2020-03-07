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“Kadınlar olmadan aydınlığa çıkmak asla mümkün değildir”

CHP Çorum Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın, Türkiye’de kadınların hak ettikleri yere ulaşıncaya kadar destek ve mücadelelerinin süreceğini söyledi.

“Kadınlar olmadan aydınlığa çıkmak asla mümkün değildir”

CHP Çorum Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın, Türkiye’de kadınların hak ettikleri yere ulaşıncaya kadar destek ve mücadelelerinin süreceğini söyledi.

07 Mart 2020 Cumartesi 11:51
“Kadınlar olmadan aydınlığa çıkmak asla mümkün değildir”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan CHP Çorum Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın, dünya genelinde kadın hakları alanında çok önemli gelişmeler sağlanmakla birlikte pek çok sorunun hala çözülemediğini belirterek, “Ülkemizin aydınlığa çıkması ve tekrar Cumhuriyet temellerine oturtulması biz kadınlar olmadan asla mümkün değildir” dedi.

Kadınlar olarak bu mücadelede en ön saflarda yer alacaklarının altını çizen Filiz Aydın, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Amerika’da 1857 yılında dokuma işçilerinin zor çalışma koşullarının düzeltilmesi ve eşit işe eşit ücret talepleriyle greve gitmeleri, bunun sonucunda polis müdahalesiyle fabrikaya kilitlenen 120 kadın işçinin çıkan yangından kaçamayarak feci şekilde ölmeleriyle sonuçlanmıştır. Ve onların anısı, 8 Mart tüm dünyada Emekçi Kadınlar Dayanışma Günü olarak yaşatılmaktadır.

Dünya genelinde Kadın hakları alanında çok önemli gelişmeler sağlanmakla birlikte pek çok sorunumuz hala çözülebilmiş değildir. Dünyadaki yoksulluktan en çok, eğitim ve istihdamdan en az pay yine kadınlara düşmektedir. Kadınlar çalışma hayatının dışına çekilmeye, annelik ve ev işlerine hapsedilmeye çalışılmaktadır. Haklarının farkına varan, itiraz eden kadınlar erkek şiddetine maruz kalıp hatta canlarından olmaktadırlar.

Dünya genelinde Kadın hakları alanında çok önemli gelişmeler sağlanmakla birlikte pek çok sorunumuz hala çözülebilmiş değildir.

Ülkemizin aydınlığa çıkması ve tekrar Cumhuriyet temellerine oturtulması biz kadınlar olmadan asla mümkün değildir. Kadınlar olarak bu mücadelede en ön saflarda yerimizi alacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yaşasın Onurlu Mücadelemiz, Yaşasın Kadın Dayanışması.” (Haber Merkezi)

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