Kadınlar matinesinde maksimum eğlence
Güncel 10.03.2022, 00:25
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Arzum Güzellik Merkezi sahipleri Arzu Şahin ile Merve Palamut, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Afra Düğün Salonu’nda özel bir “kadınlar matinesi” düzenlediler.
Eğlence gecesinde, pasta kesildi, çeşitli ikramlarda bulunuldu, güne özel çekilişle, cilt bakımı başta olmak üzere çeşitli sürpriz hediyeler dağıtıldı.
Kadınlar, müzik eşliğinde ilerleyen saatlere kadar doyasıya eğlendiler.
(Aliye ÖNCEL)
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