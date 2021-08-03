Kadınlar katledilen Azra için eylem yaptı

Çorum’da kadınlar, Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katledilmesini protesto etti.

Saat Kulesi Hürriyet Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar, ellerinde "Sessiz kalmayacağız" “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” yazılı pankartlar ile slogan attı.

‘YETKİLİLER NEREDE?’

Burada grup adına Funda İçek tarafından okunan basın açıklamasında, “Azra’nın ailesi kayıp ihbarı için polise gittiğinde GPS sinyallerine şu an bakamayız, pazartesi günü bakacağız yanıtını aldı. Yangınlarla biz mücadele etmeye çalışırken, Azra’yı biz bulmaya çalışırken, Emine’yi biz ararken şüpheli kadın ölümlerini biz bulmaya çalışırken yetkililer nerede?

‘İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’Nİ UYGULATACAĞIZ’

Biz doğayı, çocukları, kadınları korumaya çalışırken sorumlular görevlerini yerine getirmek için neyi bekliyorlar? İstanbul Sözleşmesi’ni kaldıranlar Azra’yı aramızdan aldı. İstanbul Sözleşmesi etkin bir şekilde uygulansaydı Azra bugün hala aramızda olabilirdi. Azra Gülendam Haytaoğlu ve tüm kadınlar için Anayasa’yı yasayı ve sözleşmeyi uygulatacağız” ifadelerine yer verildi. Eylem basın açıklamasının ardından sona erdi.