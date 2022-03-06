Kadınlar, kahvaltıda buluştular

Hacı Bektaş Veli Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen çok sayıda kadının katılımıyla düzenlenen programla ilgili Kadın Platformu tarafından yapılan açıklamada, “8 Mart dayanışma kahvaltımızı çok sayıda kadın arkadaşımızın katılımıyla türkülerle, halaylarla gerçekleştirdik. Unutmayın, mücadele kadınları birleştirir, kadınlar dünyayı özgürleştirir. Söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var. Aynı coşku ve mücadele kararlılığı ile 8 Mart'ta alanlarda olacağız” denildi.

(Taner ŞİMŞEK)

