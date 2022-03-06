Kadınlar, kahvaltıda buluştular
Çorum Kadın Platformu tarafından 8 Mart Emekçi Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kahvaltılı bir program gerçekleştirildi.
Güncel 06.03.2022, 19:05
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Hacı Bektaş Veli Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen çok sayıda kadının katılımıyla düzenlenen programla ilgili Kadın Platformu tarafından yapılan açıklamada, “8 Mart dayanışma kahvaltımızı çok sayıda kadın arkadaşımızın katılımıyla türkülerle, halaylarla gerçekleştirdik. Unutmayın, mücadele kadınları birleştirir, kadınlar dünyayı özgürleştirir. Söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var. Aynı coşku ve mücadele kararlılığı ile 8 Mart'ta alanlarda olacağız” denildi.
(Taner ŞİMŞEK)
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