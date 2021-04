Kadınlar, İstanbul sözleşmesi için yürüdü

‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ (İstanbul Sözleşmesi) Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedildi. Sözleşmenin feshedilmesine tepki gösteren kadınlar Çorum’da da eylemlerini sürdürüyor. Çorum Kadın Meclisi ve Çorum Kadın Platformu üyesi kadınlar sözleşmenin feshedilmesini protesto etti. Saat Kulesi Hürriyet Meydanı’nda toplanan kadınlar İstanbul Sözleşmesi Yaşatır pankartı açarken, sözleşmenin bazı maddelerini de okudular.



‘İSTANBUL SÖZLEŞMESİ BİZİM, VAZGEÇMİYORUZ’

Kadınlar adına konuşan Çorum Kadın Platformu Sözcüsü Kamile Anar, “İstanbul Sözleşmesi bizim, vazgeçmiyoruz!” diyerek sonuna kadar mücadele edeceklerini vurguladı. Sözleşmeden ayrılarak kadınların hayatlarına ve haklarına darbe yapıldığını belirten Anar, “28 gün çeken şubat ayı 35 kadına mezar oldu. Bu katliamları önlemek ve kadına yönelik şiddeti durdurmakla yükümlü olan iktidar 20 Mart’ta bir gece yarısı kararı ile İstanbul Sözleşmesinden çekildiğini ilan etti. Her gün kız kardeşlerimizi kaybettiğimiz günlere uyanırken; İstanbul Sözleşmesi'ne karşı yürütülen kadın düşmanı ve gerici kampanyaların sonucu olarak sözleşme tek bir adamın imzasıyla gece yarısı kaldırıldı. Kadınların hayatlarına ve haklarına darbe yapılarak; hukuk ve hukuk güvenliği, meclis ve millet iradesi yok sayıldı. Bu çekilme kararı gerici, ırkçı, tarikatçı güçlerin taleplerini karşılama ve siyasi iktidarın kendi iktidarının bekasını sağlama çabasıdır. Sözleşmeden çekilme kararını tanımıyoruz, bu karar hukuksuzdur!” diye konuştu.



‘KADINLARIN CAN GÜVENLİĞİ YOK’

Sözlerini sürdüren Anar, şöyle devam etti: “Kadına yönelik şiddeti bitirme sözleri daha hafızalarda tazeyken İstanbul Sözleşmesinden çıkma kararı AKP iktidarının ve siyasal İslamcı gericiliğin kadına yönelik şiddeti bitirmeyi bırakalım ancak sorumlusu olabileceğini bir kere daha göstermiştir. Kadına yönelik şiddetin sorumlusu; haklarımızı gasp etmeye çalışan, yasaları ve sözleşmeleri uygulamayan iktidardır. Sözleşmeden çekildikten hemen sonra 23 Mart günü 12 saatte 6 kadın katledildi. Kadınların can güvenliği yokken kadınları kağıtlarda değil vicdanlarda koruyacağız” deme gafletine düştüler. Bu sözleri sarf edenler bilmelidir ki kadınların yaşamları kimsenin iki dudağı arasında değildir! Hayatlarımıza dair kararları biz alırız. Hayatlarımızın ve haklarımızın tek bir adamın kararına, kararnamesine bağlı olmasına izin vermiyoruz. Haklarımızı elimizden almanıza, bizleri şiddete ve öldürülmeye mahkum etmenize izin vermeyeceğiz.”

‘EŞİT VE ÖZGÜR BİR YAŞAM İSTİYORUZ’

20 Marttan beri Türkiye’nin dört bir yanında kadınlar ve LGBTİ+’lilerin çekilme kararını tanımadıklarını hatırlatan Anar, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Sokaklarda, meydanlarda ve alanlarda yaşamak istediğimizi haykırıyoruz; haykırmaya devam edeceğiz! Kadınlar, kazanımlarımıza hız kesmeden saldırıları süren iktidara ve onun yarattığı gerici odaklara karşı mücadele etmeye devam edecek! İstanbul Sözleşmesi bizim, vazgeçmiyoruz! “Etnik köken ve inanç farlılıklarıyla sosyolojik çeşitliliğin zenginliğimiz olduğu; cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, medeni hal, engellilik, sınıfsal durum vb. nedenlerle ayrımcılığın olmadığı; hayatın her alanında cinsiyet eşitliğini mümkün kılacak eşit ve özgür bir yaşamı herkes için istiyor ve bunun kurulması için çalışıyoruz. Yaşam biçimi tahakkümüne, nefret söylemine ve cinsiyete dayalı ayrımcılığa karşı mücadele ediyoruz, edeceğiz!”

Kadınlar basın açıklaması sonrası ‘Asla yalnız yürümeyeceksin’, ‘Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula’, ‘Sözleşmeyi uygula kadını yaşat’, ‘Kadınları değil katilleri durdurun’ şeklinde sloganlar atarak Saat Kulesi’nden Hacı Bektaş Veli Parkı’na yürüdüler.