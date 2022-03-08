“Kadınlar her alanda var olmalı”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle yazılı bir açıklamada bulunan Selma Bayrakdar, Gelecek Partisi olarak hedeflerinin kadının demokrasinin gereği olan her alanda eşit haklara sahip olması olduğunu kaydetti.

Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkının 1934 yılında verilmesine rağmen günümüze kadar gelen süreçte kadınların siyasette hak ettiği temsil oranına ulaşamadığını vurgulayan Bayrakdar, “Maalesef günümüzde kadınlar, güvencesiz çalışma, ücret adaletsizliği, zorbalık, baskı, temsilde adaletsizlik gibi sorunlarla anılmaktadır. Oysaki kadın demokratik ve müreffeh bir toplumun öznesi ve temel taşıdır. Kadın ve erkeğin birbirine rağmen değil, birbirine güç veren destekçiler olarak hayatın her alanında yan yana yol alması en temel hedefimizdir” dedi.

Partilerinin Kadın Politikaları gereği kadınların annelik ve aileye yönelik tercihlerinin yanı sıra meslek ve çalışmaya yönelik tercihlerinde de eşit şekilde destekleneceğini dile getiren Selma Bayrakdar, “Gelecek Partisi genel bir kadın politikası belirlemesinin yanında çok yönlü politikaları ile hareket ederek kadınların ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılanmasını sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi.

Son olarak tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan Selma Bayrakdar, ülkemizde kadınlara yönelik şiddetin ve cinayetlerin yaşanmadığı günler temenni etti.

(Aliye ÖNCEL)

