“Kadınlar her alanda daha fazla varlık göstermeli”

Merhameti, sevgileri, emekleri ve fedakârlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığını belirten Çiftçi, “Dünyanın en zor mesleği olan insan yetiştirme sanatını ‘anne’ vasfıyla yerine getiren kadınlarımız, yetiştirdikleri nesillerle içinde yaşadığımız toplumun şekillenmesinde önemli rol üstlenmektedirler” dedi.

Aile ve toplum yapımızın temel direği olan kadınların eğitimden sanata, ekonomiden siyasete tüm alanlarda daha fazla varlık göstermesinin ülkeyi daha güçlü yarınlara taşıyacağını kaydeden Çiftçi, kadınıyla erkeğiyle bütün bir millet olarak daha müreffeh yarınlar yaşanacağını dile getirdi.

Vali Çiftçi, mesajının devamında şunları kaydetti:

“Tarihimiz boyunca dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş mücadeleler veren, hayatın her alanında en ön saflarda yer alan ve başarılarıyla örnek olan bütün kadınlarımız bizim için gurur vesilesidir.

Biz ‘Cennet anaların ayaklarının altındadır’ diyen bir medeniyetin; kadına yönelik her türlü ayrımcılığı reddeden, kadını koruyan, her zaman ve her yerde kadını baş tacı eden bir geleneğin temsilcileriyiz. Kadınlarımıza hak ettikleri değer her zaman verilecektir.

Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tekrar tebrik ediyor, annelerimizi, eşlerimizi, kız çocuklarımızı, kardeşlerimizi, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınları hürmetle, şükranla ve saygıyla selamlıyorum.” (Haber Merkezi)