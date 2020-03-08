“Kadınlar her alanda büyük başarılara imza attı”

Tarih boyunca farklı medeniyet ve kültürlerde statüsü hep tartışılan kadınların Türk milletinin tarihinde anne ve eş olarak, hep hak ettiği konumda, ailenin ve toplumun merkezinde olduğunu kaydeden Ahlatcı, “Türk kadınları; bu toprakların vatan kılınması adına eşsiz mücadeleler vermiş, vatan, bayrak ve millet sevdasıyla yetiştirdikleri evlatlarını cepheye göndermekle kalmamış, bu uğurda gerektiğinde düşmana karşı kendileri savaşmışlardır. Öyle ki; Nene Hatun, Kara Fatma, Şerife Bacı gibi nice Türk kadını şanlı tarihimizin kahramanları arasında yerlerini almıştır.

Türkiye, kadın-erkek fırsat eşitliği konusunda köklü deneyime sahip bir ülke olarak, kadınların siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katılımlarının artırılmasına ve kadının toplum içindeki statüsünün güçlendirilmesine özel önem atfetmiştir. İş dünyası, siyaset, bilim, eğitim, kültür, sanat ve spor yaşamında büyük başarılara imza atan kadınlarımızla gurur duyuyor, kadınlarımıza fırsat verildiğinde başaramayacakları hiçbir görev olmadığını biliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

siyasal hareket başarıyı yakalayamaz. Hak, hukuk, adalet mücadelesi veren kadınları yürekten destekliyor, kadın hakları mücadelesi demokratikleşme mücadelesidir diyoruz.” (Haber Merkezi)