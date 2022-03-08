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“Kadınlar hep hak ettikleri konumda oldu”
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Tarih boyunca farklı medeniyet ve kültürlerde statüsü hep tartışılan kadınlar, büyük Türk milletinin tarihinde ise, anne ve eş olarak, hep hak ettiği konumda, ailenin ve toplumun merkezinde olmuştur. Türk kadınları; bu toprakların vatan kılınması adına eşsiz mücadeleler vermiş, vatan, bayrak ve millet sevdasıyla yetiştirdikleri evlatlarını cepheye göndermekle kalmamış, bu uğurda gerektiğinde düşmana karşı kendileri savaşmışlardır. Öyle ki; Nene Hatun, Kara Fatma, Şerife Bacı gibi nice Türk kadını şanlı tarihimizin kahramanları arasında yerlerini almıştır” dedi.
Güncel 08.03.2022, 18:57
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Türkiye’nin kadın-erkek fırsat eşitliği konusunda köklü deneyime sahip bir ülke olduğunu kaydeden Ahlatcı, açıklamasında şunları dile getirdi:
“İş dünyası, siyaset, bilim, eğitim, kültür, sanat ve spor yaşamında büyük başarılara imza atan kadınlarımızla gurur duyuyor, kadınlarımıza fırsat verildiğinde başaramayacakları hiçbir görev olmadığını biliyoruz. Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak, toplumsal yaşamın her alanında kadınların güçlenmesini sağlamak bizim en temel ilkemizdir. Bu duygu ve düşüncelerle; bizi biz yapma hedefinde, yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiçbir karşılık beklemeden veren kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyor, en derin saygılarımı sunuyorum.” (Haber Merkezi)
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