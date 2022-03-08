“Kadınlar hep hak ettikleri konumda oldu”

Türkiye’nin kadın-erkek fırsat eşitliği konusunda köklü deneyime sahip bir ülke olduğunu kaydeden Ahlatcı, açıklamasında şunları dile getirdi:

“İş dünyası, siyaset, bilim, eğitim, kültür, sanat ve spor yaşamında büyük başarılara imza atan kadınlarımızla gurur duyuyor, kadınlarımıza fırsat verildiğinde başaramayacakları hiçbir görev olmadığını biliyoruz. Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak, toplumsal yaşamın her alanında kadınların güçlenmesini sağlamak bizim en temel ilkemizdir. Bu duygu ve düşüncelerle; bizi biz yapma hedefinde, yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiçbir karşılık beklemeden veren kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyor, en derin saygılarımı sunuyorum.” (Haber Merkezi)

