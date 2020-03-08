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“Kadınlar hayatın her alanında vardır”

Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. E. Şefkat Güler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kadınlar için özel bir gün olduğunu ifade ederek, “Kadınlarımızın doğuştan başlayan mücadelelerinin hatırlanması, yaşamlarına farkındalık katılması bu günde daha çok ortaya çıkmaktadır” dedi.

“Kadınlar hayatın her alanında vardır”

Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. E. Şefkat Güler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kadınlar için özel bir gün olduğunu ifade ederek, “Kadınlarımızın doğuştan başlayan mücadelelerinin hatırlanması, yaşamlarına farkındalık katılması bu günde daha çok ortaya çıkmaktadır” dedi.

08 Mart 2020 Pazar 21:03
“Kadınlar hayatın her alanında vardır”

Kadınların toplumda ve insanlığın var oluşundan beri yaptıkları ile bir güne sığdırılamayacak kadar önemli olduğunu belirten Güler, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Bu gün uluslararası bir gündür. Ekonomi, eğitim, sağlık, sosyal, siyasi ve sanayi alanında daima var olan kadınlarımız, bu alanlarda göstermiş oldukları başarılardan dolayı da bu günde ödüllendirilmektedirler. Bu ödüllerle üretken kadınlarımız takdir edilmelerinin mutluluğunu yaşamaktadırlar.

Kadın anne, kadın abla, kadın teyze, kadın anneanne, kadın babaanne, kadın kardeş, kadın yenge, kadın hala, kadın her şeydir. Sevgi ve merhametin kucağıdır. Onların tüm istekleri de insan haklarının temelinde olan özgürlük, güvenlik, seçmek ve seçilmek, saygınlık, onurlu yaşamak, sağlığının korunması, sosyal güvencesi, mülkiyet hakkı, yasalarda eşit muamele, her türlü şiddete, tacize ve onurlarının zedelenmesine karşı korunma ve kısacası tüm insanlığın istediği haklardır.

Günümüz aile düzeninde ve medeniyet birikimimizin inşasında önemli bir rol üstlenen, dünyamızı daha yaşanılabilir daha huzurlu, mutlu ve güzel bir yer haline getirme çabasıyla yaşayan kadınlarımızın bu önemli gününü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘dünyada her şey kadının eseridir’ sözleriyle kutluyorum.” (Haber Merkezi)

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