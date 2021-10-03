Kadınlar, hayata sağlık katmak için adım attı
Çorum Kent Konseyi Kadın Meclisi, “adım at hayata sağlık kat” sloganıyla Sıklık Tabiat Parkı’nda doğa yürüyüşü düzenledi.
Güncel 03.10.2021, 19:22
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Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, Kadın Meclisi Başkanı Ayşe Yaz ve kadın meclisi üyelerinin katıldığı yürüyüşe öğrenciler de ilgi gösterdi. Kadın Meclisi tarafından yürüyüşe katılanlara yürüyüş sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.
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