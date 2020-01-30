“Kadınlar hayata el atmalı”

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen ve CHP Parti Meclisi Üyesi Yaşar Seyman’ın konuşmacı olarak katıldığı “Kadın Hakları” konulu programa katılan Vakıf Genel Başkanı Geçmez, programa ilgi gösteren konuklara ve üyelere teşekkür etti.

Konunun aslında çok önemli ve güzel olduğunu ve ülkemizde en fazla konuşulması gereken konuların başında geldiğini dile getiren Ercan Geçmez, “Benim dünya görüşümde dünyayı yok eden de var eden de kadınlardır. Varlığın ve yokluğun adı sizin elinizde. Siz ne kadar bunun farkına varırsanız bu ülke o kadar çok kendisini var eden o kadar çok kendisini yok eden insanların geldikleri coğrafya giydikleri elbise konuştukları dil, o coğrafyanın elbisenin ve dilin bu coğrafyada ne kadar çok kıymetli olduğunu önce kadınlar dile getiriyorlar” dedi.

Kadınların her direnişin başında olduğunu, herşeyin iyisini de kötüsünü de yapabilme becerisine sahip olduklarını kaydeden Geçmez, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ülkenin kalkınmışlığına durumuna baktığımızda kadınların ülkenin hem politik hem sosyal hem kültürel oldukları yere bakmalıyız. Bir Alevi Vakfındayız. Burada genel anlamda Alevilerin kadınlara bakışını biliyoruz. Aleviler kadına Fatma Ana derler. Fatma Anaların ne kadar önemli bir yerde olduğunu iyi bilirler. Dünyanın bu kadar çok savaşı, bu kadar çok insanların ötekileştirildiği bir yerde kadınların hayata el atması gerektiğine inanıyorum. Kadınların yeniden hayatın bizahiti kendisini sorgulayıp işte böyle yaşamamız gerektiğini herkese öğretmesini diliyorum. Hoş geldiniz, dostça gidin aşk ile kalın”

(Volkan SINAYUÇ)