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Kadınlar Günü’nü Hacı Bektaş Vakfı’nda kutladılar

Çorum’un Alaca İlçesi Büyük Keşlik Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın kollarını oluşturdu.

Kadınlar Günü’nü Hacı Bektaş Vakfı’nda kutladılar

Çorum’un Alaca İlçesi Büyük Keşlik Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın kollarını oluşturdu.

09 Mart 2020 Pazartesi 20:02
Kadınlar Günü’nü Hacı Bektaş Vakfı’nda kutladılar

Büyük Keşlik Köyü Derneği tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevinde kutlama etkinliği düzenlendi.

Dernek Başkanı Karip Aygün, Türk toplumunda kadının yerinin ve öneminin büyük olduğunu belirterek, kadınların hem kendi kararlarını kendilerinin vermesi, hem de dernek yönetimine aktif katkı sağlamaları, kadınların yönetim kademelerinde daha fazla yer almalarına yardımcı olmak amacıyla dernek bünyesinde kadın kolları oluşturduklarını söyledi.

Aygün, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

9 kişiden oluşan Kadın Kollarının başkanlığına Sibel Satılmış, başkan yardımcılıklarına ise Sercan Kılıç Sultan Aygün, Güldane Aygün, İclal Satılmış, Sibel Tercanlı seçildi.

(Haber Merkezi)

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