“Kadınlar en değerli varlıklarımız”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tüm kadınların gününü kutlayan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, “Kadınlar, yaşamımızın her anında bizlerin yanında olan, bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, eğiten, sevgisi ile kuşatan ve şefkatli yürekleriyle bir an olsun bizleri yalnız bırakmayan, en değerli varlıklarımızdır” dedi.

“Kadınlar için ne yapsak azdır” diyen Mehmet Bektaş, şunları kaydetti:

“Onlar bizlerin baş tacı, annemiz, hayat arkadaşımız, kızımız, kardeşimiz, hayatımıza renk katan ve hayatımızı anlamlı kılan varlıklardır. Kadim medeniyetimizden bugüne kadar milletimizin var olmasında büyük rol oynayan, tarih boyunca istiklal ve istikbal mücadelelerimizde daima en ön safta yer almış, vatan uğruna şehit olan kadınlarımıza da Allah'tan rahmet, canlarından çok sevdikleri çocuklarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini şehit veren tüm kadınlara sabırlar diliyorum.” (Haber Merkezi)