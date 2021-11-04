Kadınlar Çorumlu Obası’nı gezdi

Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezi Kursiyerleri Türkiye’nin ilk oba konseptinde yapılan Gençlik Kamp Merkezini ziyaret etti. KKSM kursiyerleri obada kıl çadırlarda ve açık alanda düzenlenen etkinliklere katıldı.

Obanın açıldığı günden itibaren her kesimden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Feyza Aşgın, “Oba konseptinde bir gençlik merkezi açılmasının en önemli amacı gençlerimizle kültür bağlarımızın güçlenmesi. Bu çalışma, Çorum Belediyemizin gençliğe, milli ve manevi değerlerimize ne kadar önem verdiğinin bir göstergesidir.” diye konuştu.

Feyza Aşgın, herkesi Çorumlu Obası’nı ziyaret etmeye davet etti.

(Haber Merkezi)

