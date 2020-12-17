“Kadınlar, cesur olun!”

Çorum Barosu Kadın Hukuku Komisyonu, kadınları, uğradıkları tacizleri, cinsel saldırıları ve bunları yapan erkekleri “cesaretle” ifşa etmeye çağırırken, şiddetin önlenmesi ve gerçek korumanın sağlanabilmesi için “kadının beyanı esastır” ilkesinin adalet sistemine tam olarak dahil edilmesi gerektiğini savundu.

Kadın Hukuku Komisyonu’nun konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Erkek egemen anlayışın hâkim olduğu ve özellikle imtiyazlı erkeklerin güçlerinden ne kadar korkulduğu ortadayken, taciz ve cinsel saldırıları ifşa eden bu cesur kadınların beyanları esas alınmalı ve derhal gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır” denildi.