Ceylan, "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" Buluşmaları kapsamında düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantıda, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Siyasi Hukuk İşler Başkanı, 23. ve 24. Adana Milletvekili Fatoş Gürkan, İnsan Hakları Başkanı Ayşe Nevin Sert, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dilara Tabak, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Ayten Aydın, MKYK Üyesi Arzu Bakır, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, il, ilçe ve belde kadın kolları başkanları ve teşkilat mensupları yer aldı.

Toplantıda konuşan Milletvekili Ceylan, Çorum’un gelişmesine katma değer sağlayan istihdama ve üretime katkıda bulunan ve bulunma düşüncesi hayalleri içerisinde olan kadınlarla bir araya geldiklerini hatırlattı.

“Dinimiz, cenneti babaların ayakları altına koymadı, Rabbimiz cenneti annelerin ayakları altına koydu. Peygamberimiz hadisi şerifte bildiğiniz gibi ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ diyor; bundan daha büyük bir müjde olabilir mi?” diyen Milletvekili Ceylan, fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle geleceğin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan, insanlığın ilk öğretmeni kadınların baş tacı olduğunu vurguladı.

Kadını dışlayan toplumun, gücünü ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş olacağına dikkat çeken Ceylan, “İşte biz o güç ve potansiyeli ve zihninizde bir fikir var, belki aylardır, yıllardır hayalini kuruyorsunuz. Bu toplantıdan çıktığımızda o hayalinizin bir vücut bulmasını ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ceylan, “Siz değerli kadınlarımızın çocukları için bir hedefleri var. Çocuklarını büyüttüyse mahallesi, ilçesi, şehri için bir hedefi var. Memleketi için bir hayali var. Memleket için hayali olan o kadınlar bizim en kıymetli hazinemiz. Biz dedik ki; aslında hükümetin yıllardır farklı bakanlıklar üzerinden uyguladığı pek çok hibe ve destek programları var, bu desteklerden yararlanmak isteyenler için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

