Kadınlar bir kez daha alınan karara tepki gösterdi

Çorum Kadın Meclisi üyeleri Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına tepki gösterdi. Saat Kulesi Hürriyet Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar kararı bir kez daha protesto etti. Çorum Kadın Meclisi üyeleri tek tek söz alarak Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle fes edilmesinin Anayasa’ya aykırı olduğu belirtildi. Eyleme katılan kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için mücadeleye devam edeceklerini duyurdu. Eyleme katılan kadınlar, ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır, Yasayı uygula kadını yaşat, Şiddeti de baskıları da durduracağız, Kadını değil erkeği durdur’ sloganları atarak, alınan karara tepki gösterdi.