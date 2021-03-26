Son Dakika

Kadınlar bir kez daha alınan karara tepki gösterdi

Güncel 26.03.2021, 01:00 26.03.2021, 10:02
107
Kadınlar bir kez daha alınan karara tepki gösterdi

Çorum Kadın Meclisi üyeleri Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına tepki gösterdi. Saat Kulesi Hürriyet Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar kararı bir kez daha  protesto etti. Çorum Kadın Meclisi üyeleri tek tek söz alarak Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle fes edilmesinin  Anayasa’ya aykırı olduğu belirtildi. Eyleme katılan kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için mücadeleye devam edeceklerini duyurdu. Eyleme katılan kadınlar, ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır, Yasayı uygula kadını yaşat, Şiddeti de baskıları da durduracağız, Kadını değil erkeği durdur’ sloganları atarak, alınan karara tepki gösterdi.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner303
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@