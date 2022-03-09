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“Kadınlar baskılara boyun eğmeyecek”

Çorum Kadın Platformu’nun çağrısıyla alanlara inen kadınlar, “Söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var” dedi.

Güncel 09.03.2022, 00:42 09.03.2022, 23:18
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“Kadınlar baskılara boyun eğmeyecek”

Çorum Kadın Platformu tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle önce “kadın yürüyüşü”, sonrasında ise bir basın açıklaması düzenlendi.

Kadeş Barış Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar, Saat Kulesi’ne kadar yürüyüş yaparak burada kitlesel basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasının ardından da halaylar çekildi.

Siyasi parti, sendika ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinin de destek verdiği ve katılımın bir hayli fazla olduğu basın açıklaması, renkli görüntülere de sahne oldu. “Kadın, yaşam, özgürlük”, “Yaşasın kadın dayanışması”, “Kadınız, anayız, barıştan yanayız” gibi sloganların atıldığı basın açıklamasında “örgütlü kadın mücadelemizle, özgür bir toplumu inşa edelim” çağrısı yapıldı.

Çorum Kadın Platformu adına konuşan Eğitim Sen Şube Kadın Sekreteri Nurcan Hasırcı Doğan, kadınlara yönelik şiddeti, cinayetleri ve savaş politikalarını eleştirdi.

Nurcan Hasırcı Doğan, “Kadınlar için daha fazla yoksulluk, şiddet, göç ve ayrımcılık anlamına gelen savaş politikalarının son bulması. Eşit, özgür ve barış içinde bir arada yaşamın koşullarının sağlanması için alanlardayız” dedi.

Nurcan Hasırcı Doğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“8 MART İSYANIN ADIRIR”

“Dünyada kadınların yüzyıllardır süren dayanışmasının, direnişinin, isyanının adıdır 8 Mart. 8 Mart’ı, emek sömürüsünün her geçen gün arttığı, enerjiye ve temel tüketim maddelerine gelen zamlarla birlikte alım gücünün kalmadığı koşullarda kutluyoruz. İşsizliğin rekor seviyelere ulaştığı ekonomik kriz koşullarında kadınlar olarak barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçları bile karşılayamaz olduk. Hali hazırda yoksullukla baş etmeye çalışırken, açlıkla mücadele etmek durumunda kaldık. Var olan mesaimize yeni bir mesai daha eklendi; En ucuz ürünü nerede buluruz, hangi saatlerde pazara gidersek daha ekonomik alışveriş yaparız, çamaşır ve bulaşık makinesini saat kaçta çalıştırırsak enerjiden tasarruf ederiz.

Sistematik olarak artan kadın katliamları kadın kırımına dönüştü, kadın kırımını önlemek için hiç bir politika geliştirmeyen iktidar kadın düşmanı politikaları tek tek hayata geçiriyor. İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin hemen arkasından gelen kadın kazanımlarına saldırılar şimdi de 6284 sayılı yasanın hedefe konulması, 6. yargı paketi ile çocuk istismarcılarına af getirilmesi, yoksulluk nafakasının süreyle sınırlandırılması, boşanmalarda aile arabuluculuğu sisteminin getirilmesi ile kadınlara aile dışında seçenek sunulmaması tartışmaları ile devam ediyor.

Dünya'da ve bölgemizde savaşlar hız kesmeden devam ediyor. Emperyalistlerin çıkar ve paylaşım kavgaları Rusya/Ukrayna üzerinden yürütülüyor. Afganistan, Irak, Suriye ve Kuzey Afrika'da yürütülen bölgeyi istikrarsızlaştıran ve halklar arası savaşa sürükleyen politikalardan en çok kadınlar etkileniyor. Savaşta canlarımızı kaybediyor, yerimizden yurdumuzdan ediliyor mültecileştiriliyoruz. Gittiğimiz ülkelerde ayrımcılığa uğruyor, ucuz iş gücü olarak görülüyoruz.

Savaştan en çok etkilenenler olarak barışın kadınların sözünün etkin olmasıyla mümkün olacağını söyledik, bunun mücadelesini verdik, veriyoruz. Ataerkil ulus devletlerinize ve savaş sermayesini besleyen politikalarınıza karşı barış ısrarımızdan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Erkek aklının eseri olan savaşa karşı kadın eliyle barışı inşa etme mücadelemizi en zor şartlarda dahi yaptık, yapmaya devam edeceğiz” dedi. (Yusuf ÇINAR)

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