Kadınlar Alp bebek için baklava ve börek açıyor

Çorum Belediyesi’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Kadın ve Kültür Merkezleri kursiyerleri SMA Tip 1 Hastası Alp Keskin bebek için seferber oldu. Adeta fabrika gibi çalışan kadın kültür merkezlerinde kursiyerler mantı, baklava, börek, yaprak sarması ve kurabiye üreterek yardım kampanyasına destek oluyorlar.

Belediye Melikgazi KKSM kursiyerlerinin mantı bükerek başlattıkları seferberliğe diğer KKSM kursiyerleri de katılıyor. Buhara Kadın Kültür Merkezi kursiyerleri de Alp bebek için baklava açtı. Hayırda yarışan kadın kursiyerler gün boyunca hamur açıp tepsi tepsi Çorum baklavası yaptı.



Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezleri Koordinatörü Gülhan Cevher tüm KKSM’lerin farklı ürünlerle kampanyaya destek vereceklerini bildirdi. Gülhan Cevher, “Bugün, Buhara Kültür Merkezi’nde yaklaşık 50 kursiyerin katılımı ile baklava yapıyoruz. Bu baklavalar kampanya dahilinde satılacak. Perşembe ve Cuma günü Gülabibey Mahallesi’ndeki Şenay Aybüke Yalçın Kültür Merkezimizde börek; önümüzdeki Salı günü de Mimar Sinan Kültür Merkezimizde yaprak sarması ve kurabiye yaparak kampanyaya destek vereceğiz” diye konuştu.

Buhara Kadın Kültür Merkezi Sorumlusu Fatma Sarıbay da Alp bebek için destek çağrısı yaparak, bayram öncesi baklava ve böreklerin kadın kültür merkezinden alınabileceğini bildirdi. Sarıbay, “Kadın Kültür Merkezlerimizdeki tüm kursiyerler, Alp bebeğimize sahip çıktı. Burada gönüllü olarak Alp bebek için baklava yapıyorlar. Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız da Kadın Kültür Merkezlerimizden baklava ve böreklerini satın alabilirler.” dedi.



AŞGIN’DAN TEŞEKKÜR

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Buhara Kadın Kültür Merkezi’nde Alp bebek için baklava yapan kadın kursiyerleri ziyaret etti. Kursiyerlere teşekkür eden Başkan Aşgın, “Ramazan gününde hayırlı bir iş yapıyorsunuz. Oruç tutmak nasıl sevapsa, darda kalan birisine destek olmak ta o kadar sevaptır. Özenerek, hakkını vererek yapıyorlar. Bütün kursiyerlerimize ve hayır sahiplerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan Kadın Kültür Merkezi Kursiyerleri Alp bebeğin babaannesini de Buhara Kadın Kültür Merkezi’nde misafir etti. Ziyaret sırasında Alp bebeğin babaannesi ile karşılaşılan Aşgın, geçmiş olsun temennisinde bulunarak, Alp bebeğin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Aşgın, Buhara’da KKSM’de açılan diğer kursları gezerek kursiyerle görüştü.

(Volkan SINAYUÇ)

