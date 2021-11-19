Kadınlar, 25 Kasım’a hazırlanıyor

Çorum Kadın Meclisi tarafından geçtiğimiz günlerde Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında yapılacak çalışmaların hazırlık ve değerlendirme toplantısı düzenlenmiş ve toplantıya Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim de katılmıştı.

Kadın Meclisi, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında hazırlıklarını atölye çalışması ile sürdürdü. CHP İl Başkanlığı’nda biraraya gelen kadınlar 25 Kasım’da yapılacak etkinlikler için afiş hazırlama çalışması yaptı.

“Erkek şiddetine karşı yaşamlarımızı savunmak için, 25 Kasım'da sokakları doldurmaya geliyoruz. Özel alanlarımıza hapsolmuyoruz, şiddetinize alışmıyoruz. Yaşamlarımıza yöneltilen her türlü şiddete karşı isyanda 25 Kasım’da sokaklardayız” diyen Kadın Meclisi üyeleri 25 Kasım günü saat 18.00’de Adliye Sarayı önünden Saat Kulesi’ne yapılacak olan yürüyüşte kullanılacak olan döviz ve afişleri özenle hazırladılar.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü programları kapsamında ayrıca bugün (20 Kasım 2021 Cumartesi) saat 10.00’da Hacı Bektaş Veli Vakfı Çorum Şubesi’nde bir kahvaltı etkinliği düzenleneceği ve müzik eşliğinde yapılacak dost sofrası kahvaltısına tüm kadınların davetli olduğu dile getirildi.

(Volkan SINAYUÇ)

