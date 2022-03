Kadının şefkat ve sevgisi güzelleştirecek bu dünyayı

Güzel yurdumun güzel kadınları; kıskanç eş, kıskanç sevgili, eski eş, nişanlı ya da takıntılı bir sapığın ellerinde yaşamdan kopup gidiyor, her gün, her saat…

Nazım’ın deyişiyle, “soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen” bizim kadınlarımız…Değeri bilinmeyen; ikinci sınıf insan gibi görülen, emeği sömürülen, dişiliği sömürülen çilekeş kadınlarımız…

Oysa, Büyük Atatürk’ün dediği gibi, “dünyada her şey kadının eseri”…Ve ancak kadının şefkatiyle, sevgisiyle güzelleşebilir bu dünya…Onun yüreğindeki sevgi pınarıyla söndürülebilir çılgın ateşler, hoyrat öfkeler…

Yurdumun tüm güzel kalpli kadınları, dünyanın tüm iyilik melekleri, gününüz kutlu olsun. Sonsuz saygı ve şükran emeğinize, özverinize…Sevgiyle atan yüreğinize…