Kadının şefkat ve sevgisi güzelleştirecek bu dünyayı
Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü…Yılda bir gün de olsa, kadına güzellemeler yaptığımız şu günde bile, dünyanın dört bir yanında, özellikle de Ukrayna’da kadınlar ölüyor, çocuklar ölüyor, masum insanlar ölüyor…
Güncel 08.03.2022, 00:05
7
Güzel yurdumun güzel kadınları; kıskanç eş, kıskanç sevgili, eski eş, nişanlı ya da takıntılı bir sapığın ellerinde yaşamdan kopup gidiyor, her gün, her saat…
Nazım’ın deyişiyle, “soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen” bizim kadınlarımız…Değeri bilinmeyen; ikinci sınıf insan gibi görülen, emeği sömürülen, dişiliği sömürülen çilekeş kadınlarımız…
Oysa, Büyük Atatürk’ün dediği gibi, “dünyada her şey kadının eseri”…Ve ancak kadının şefkatiyle, sevgisiyle güzelleşebilir bu dünya…Onun yüreğindeki sevgi pınarıyla söndürülebilir çılgın ateşler, hoyrat öfkeler…
Yurdumun tüm güzel kalpli kadınları, dünyanın tüm iyilik melekleri, gününüz kutlu olsun. Sonsuz saygı ve şükran emeğinize, özverinize…Sevgiyle atan yüreğinize…
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
3°
kapalı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|28
|67
|2. Konyaspor
|28
|52
|3. Başakşehir
|28
|47
|4. Fenerbahçe
|28
|47
|5. Alanyaspor
|28
|46
|6. Adana Demirspor
|28
|45
|7. Beşiktaş
|28
|45
|8. Hatayspor
|28
|43
|9. Karagümrük
|28
|40
|10. Kayserispor
|28
|38
|11. Gaziantep FK
|28
|37
|12. Galatasaray
|28
|35
|13. Antalyaspor
|28
|35
|14. Sivasspor
|28
|34
|15. Kasımpaşa
|28
|32
|16. Giresunspor
|28
|32
|17. Göztepe
|28
|27
|18. Altay
|28
|26
|19. Rizespor
|28
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|28
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Erzurumspor
|27
|44
|6. Eyüpspor
|26
|42
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|25
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|27
|63
|3. Chelsea
|26
|53
|4. Arsenal
|25
|48
|5. M. United
|28
|47
|6. West Ham United
|28
|45
|7. Tottenham
|26
|45
|8. Wolverhampton Wanderers
|27
|40
|9. Southampton
|27
|35
|10. Crystal Palace
|28
|33
|11. Aston Villa
|26
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|27
|33
|14. Newcastle
|26
|28
|15. Brentford
|28
|27
|16. Leeds United
|27
|23
|17. Everton
|25
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|27
|20
|20. Norwich City
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|27
|55
|3. Barcelona
|26
|48
|4. Atletico Madrid
|27
|48
|5. Real Betis
|27
|46
|6. Real Sociedad
|27
|44
|7. Villarreal
|27
|42
|8. Athletic Bilbao
|27
|38
|9. Valencia
|27
|36
|10. Celta Vigo
|27
|35
|11. Osasuna
|27
|35
|12. Espanyol
|27
|32
|13. Rayo Vallecano
|26
|31
|14. Elche
|27
|29
|15. Getafe
|27
|27
|16. Mallorca
|27
|26
|17. Granada
|27
|25
|18. Cadiz
|27
|24
|19. Deportivo Alaves
|27
|22
|20. Levante
|27
|19