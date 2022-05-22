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“Kadının gücünden korkuyorlar”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Kadın Kolları, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yönelik kararla ilgili basın açıklaması yaptı.

Güncel 22.05.2022, 19:24
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“Kadının gücünden korkuyorlar”

Parti binasında eş zamanlı olarak yapılan basın açıklamasında; “Kararlı adımlarla iktidara yürüyen partimizin öncü gücü olan kadınlardan korkan tek adam rejimi, yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu’nu cezalandırmaya çalışıyor” denildi.
İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, “Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen hukuk dışı cezalandırma kararının, korku dışında başka bir dayanağı yoktur! Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak 81 ilde ve 973 ilçede bu hukuksuz karara karşı tek ses olduk” dedi.
Kamile Anar, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
“Sonda söyleyeceğimizi en başta söyleyelim: Tek adam rejimi, kadının gücünden korktu; çünkü şunu çok iyi biliyor: Bu ülkede siyasetçi olmak zor.
Bu ülkede hem siyasetçi hem muhalif olmak daha zor. Bu ülkede hem siyasetçi hem muhalif hem de kadın olmak en zor…
Canan Kaftancıoğlu, bütün bu zorlukların karşısında yılmadan, pes etmeden mücadele eden güçlü bir kadın siyasetçidir.
Canan yüreklidir, Canan cesurdur, Canan bizimdir, Canan Türkiye’nindir. O’nun yanında halk var. O yüzden Canan Kaftancıoğlu’nu yasaklarınızla yalnızlaştıramazsınız! İstanbul İl Başkanımız görevinin başındadır ve parti çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmektedir. Biz kadınlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu yok sayanlara boyun eğmiyoruz.
Bu hukuksuz kararı tanımıyoruz. Hukuku yok sayan AKP Hükümeti’ne “Dur!” diyoruz.
Biz kadınların azminin ve kararlığının önünde hiçbir kuvvetin duramayacağını gösterelim. Kadınların örgütlü gücünden korkan iktidara hep birlikte seslenelim. Biz gücümüzü haktan, hukuktan ve adaletten alıyoruz.
Halkın örgütlü gücüyle hareket ediyoruz. Yaşama hakkımız için, eşitlik için, özgürlük için, adalet için, demokrasi için kadın dayanışmasının gücünü gösterelim.”
Basın açıklamasına; İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, parti yöneticileri ve Kadın Kolları temsilcileri katıldı. (Haber Merkezi)
 

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