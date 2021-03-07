“Kadının değiştirici ve dönüştürücü gücü en önemli unsurumuz”

Önceki dönemlerde kadınların özgürlüklerine pranga vuran vahim hadiselere tanıklık edildiğini, başörtülü genç kızların eğitim almalarının engellendiğini, sabırla Ak kadroları destekleyen kadınların, bu özgürlüklerine kavuştuklarını anlatan Milletvekili Kaya, mesajında şöyle dedi:

“Doğumdan ölüme, yaşamımızın her anında varlıklarıyla desteklerini esirgemeyen; eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız verenler fedakâr kadınlarımızdır.

Kadim medeniyetimizin temelinde yer alan kadınlarımız bu topraklara cansuyu vermiş her bir eserde ve sahibinde mutlaka Anadolu Kadınının imzası vardır. Öyle ki bizim kadınımız çalışkanlığı, fedakârlığı, mücadelesi ile yorulmadan, usanmadan nesiller yetiştirmiş, üretime, bilime, ticarete, eğitime hayat vermiştir. Geçmişinden aldığı gücün ışığında kadınlarımız bugün de aynı heyecan ve cesaret ile istikbalimizin güvencesidirler.

Kadın her şeyin üstündedir. Hayatın tam merkezindedir. Kutsaldır. Annedir. Öyle ki cennet ayaklarının altındadır. Tüm bunların yanında kadınımız Anadolu’nun en ücra köşelerinde öğretmendir, ülkemizi gururla temsil eden bir diplomattır, Türk bayrağını göklerde dalgalandıran pilottur, yurt dışında araştırmalarıyla ufuk açan bir bilim insanıdır, hastalara şifa ulaştıran doktordur, genç dimağlara ilham veren sanatçıdır.

Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş mücadeleler veren Türk Kadını büyük bir özveri ve hassasiyetle dün olduğu gibi bugün de güçlü ve büyük Türkiye’mizi 2023, 2053 ve 2071’lerin hedefine taşıma yolunda toplumsal dayanışmanın mihenk taşı olacaktır.” (Haber Merkezi)