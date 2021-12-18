“Kadının aşk halleri”
Güncel 18.12.2021, 00:09
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Gazeteniz ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından, eğitimci-ressam Şahika Çağlar’ın, serebral palsi (beyin felci) tanısı konulmuş çocuklar yararına Serebral Palsili Çocuklar Vakfı (SERÇEV) tarafından organize edilen “Kadının Aşk Halleri” isimli 26. Kişisel resim sergisi, bugün saat 18.30’da verilecek kokteylle, Çayyolu’ndaki Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı Sergi Salonu’nda açılacak.
Sergide, Şahika Çağlar’ın 26 suluboya ve akrilik boya çalışması yer alıyor. Çağlar, eserlerini, renklere, sevgiye, aşka, hayatı aşkları ile güzelleştiren, her ne yaparsa aşk ile yapan tüm kadınlara, iyiliğe, dostluğa, kardeşliğe, barışa, güzelliklere ithaf ettiğini söylüyor.
(Haber Merkezi)
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