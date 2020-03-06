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“Kadınımız, hayatın her safhasında etkin olmalı”

Çorum Milletvekili, Ak Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Meclis çalışmaları için Ankara’da bulunduğundan, ÇORUM HABER ile İŞKAD’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi başlattığı kampanyaya telefonla katıldı ve Çorum’a geldiğinde taahhüt defterini imzalayacağını söyledi.

“Kadınımız, hayatın her safhasında etkin olmalı”

Çorum Milletvekili, Ak Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Meclis çalışmaları için Ankara’da bulunduğundan, ÇORUM HABER ile İŞKAD’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi başlattığı kampanyaya telefonla katıldı ve Çorum’a geldiğinde taahhüt defterini imzalayacağını söyledi.

06 Mart 2020 Cuma 00:41
“Kadınımız, hayatın her safhasında etkin olmalı”

Kadın ve erkeğin, ailenin, yaşanılan çevrenin, şehrin ve ülkenin yükünü birlikte omuzladıklarını, bu yüzden kadın ve erkeğin ‘insan’ olarak eşitliğini ifade eden sloganı anlamlı bulduğunu belirten Milletvekili Ceylan görüşlerini şöyle ifade etti:

“Yasama görevimizi yaparken, kadın-erkek eşitliğine azami özeni gösteriyoruz. İş dünyasında, siyasette, sosyal hayatta, kültür ve sanatta kadınımızın daha etkin olması için engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Çok değer verdiğim bu kampanya çerçevesinde de, bu yöndeki çabalarımı daha da yoğunlaştırmayı taahhüt ediyorum.”

(Haber Merkezi)

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