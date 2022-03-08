“Kadını ihmal eden topluma asla insanlık baharı gelmez”

Bir 8 Mart gününün daha kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetlerin konuşulduğunu ve bunun çok acı veren bir durum olduğunu belirten Muhammed Taha Derin, “Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı, her türlü istismarı reddeden kadın ve erkeği beraber gören geleneğin temsilcileriyiz. Bu nedenle kadınları sosyal ve siyasi hayatın içerisindeki en temel güçlerimiz olarak görmekteyiz. Gelecek nesillerin yetişmesi şüphesiz onların omuzlarındadır. Tüm insanlığın bu bilince sahip olması gerekmektedir” dedi.

Kadınları ihmal eden toplumlara asla insanlık baharının gelmeyeceğinin altını çizen Derin, “Kadınların toplum içerisinde güçlerini ortaya koymaları sadece kendine değil, hem ailesine hem de yaşadığı topluma değer sağlayacak ve o milleti daha iyi bir yaşam düzeyine ulaştıracaktır. Biz bu dünyayı kadınların daha güzel yapacağına inanıyoruz. Kadına yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğunu düşünüyoruz. Bu düşünceler ile tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor. Dünyada ve ülkemizde kadın erkek tüm insanlar için barış, eşitlik, adalet ve özgürlüklerin gelişmesine katkı sağlamasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

(Bülent USLU)

