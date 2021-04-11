Kadına yönelik şiddetle mücadele edilecek

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay yönetiminde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantında konuyla ilgili koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi yapılarak bilgilendirme yapıldı.

(Haber Merkezi)

