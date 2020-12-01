Kadına yönelik şiddetle mücadele birimine inceleme

Çorum’da İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) işbirliğinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yapılan etkinlikte “KADES” uygulaması tanıtılmıştı.

Vali Çiftçi de etkinliğin ardından İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Bürosu’nu inceledi. Vali Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’in de hazır bulunduğu ziyarette kadına yönelik şiddetle mücadele ve kurumsal kapasitesinin artırılması kapsamında şiddet mağduru kadın ve çocuklar için Avrupa Birliği tarafından İl Jandarma Komutanlığı’na tahsis edilen araç hakkında da bilgi aldı.

(Haber Merkezi)