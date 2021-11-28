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Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans

Güncel 28.11.2021, 19:50
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Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, kadın kooperatifleri, diğer kurumlar ve STK'ların katılımıyla düzenlenen serginin açılışı Vali Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi ve il protokol eşlerinin katılımıyla AHL Park AVM’ de gerçekleştirildi.
Protokol eşleri standları gezerek kadın kooperatiflerinin ürünlerini incelerken, kadına yönelik şiddetle mücadelede kadının güçlenmesinin önemine dikkat çektiler. 
“Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans” “Güçlü kadın-güçlü aile-güçlü toplum” mesajı verilerek kamu kurum ve kuruluşlarının kadına yönelik şiddeti önleme çalışmaları hakkında bilgi edindiler.

(Haber Merkezi) 
 

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